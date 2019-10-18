الضالع| مليشيا الحوثي تعدم 17 من عناصرها لرفضهم القتال في جبهة قعطبة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 أعدمت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران 17 من عناصرها كانوا يقاتلون في صفوفها بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

Advertisements وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي أعدمت عناصرها لرفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة. وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا التي تم تصفيتها ينتمون لمحافظتي إب وذمار. وكانت مليشيا الحوثي المتمردة كثفت حملاتها للتجنيد الإجباري للمواطنين في منطقة العود بمحافظة إب عقب تلقيها خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة على يد أبطال الجيش الوطني في محافظة الضالع.

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