قيادي في الإنتقالي يهاجم الحكومة الشرعية

الجمعة 18 أكتوبر 2019

فضل الجعدي

الخليج 365 - خاص

هاجم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الامين العام, فضل الجعدي, الحكومة الشرعية، واصفاً إياها بـ"تجار الحروب" .

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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "أثبتوا جليا أنهم مجرد تجار حروب لا اقل ولا أكثر ولا يهمهم مطلقا الا زيادة أرصدتهم مقابل الخراب والدمار للبلد وللشعب ..".

واضاف "أدوات تجيد المكر والدس والخديعة وتحمل أجندة ضد التحالف في عملية ابتزاز مستمرة تضع تعقيداتها على مسار الحل السياسي وإحلال السلام ..".

وجاءت تغريدة الجعدي على خلفية العراقيل التي تضعها قيادات الإصلاح في الحكومة الشرعية أمام جهود التوقيع على إتفاق جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة لإنهاء التوترات في المناطق المحررة .