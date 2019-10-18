محافظ حضرموت يعزي بحاح في وفاة والدته

خالد محفوظ بحاح

الخليج 365

قدم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة للأستاذ خالد محفوظ بحاح في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى "والدته الفاضلة" التي وافاها الأجل بمدينة الديس الشرقية.



وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يغفر لها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

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