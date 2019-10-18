الجمعة 18 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي الإنقلابية الخليج 365 تخلى الدعم القطري لميليشيا الحوثي الإنقلابية، عن صفة "السرية" التي كانت يتصف بها، وخرج إلى العلن بإعلان مؤسسة قطر الخيرية إعتزامها دعم طباعة الكتاب المدرسي المحرف من قبل لجنة حوثية برئاسة يحيى الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين .

وترسخ الكتب التي تعتزم المؤسسة القطرية طباعتها للطائفية والمذهبية وغسل أدمغة الطلاب والقضاء على الهوية اليمنية والوطنية في البلاد . Advertisements وأستنكرت الحكومة الشرعية، إعتزام المؤسسة القطرية طباعة الكتب الطائفية للميليشيات، متهماً بذلك قطر بالمساهمة في تسميم عقل الطالب اليمني والتعدي على التعليم في اليمن . ويرى مراقبون أن تمويل طباعة الكتاب المدرسي، قد يكون غطاء لضخ الأموال إلى الميليشيات الحوثية تحت مسمى هذا المشروع الذي قد يكون وهمياً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم قطر للحوثيين يتخلى عن صفة "السرية" ويخرج للعلن .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.