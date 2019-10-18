شاهد .. مسؤول أممي يوجه الشكر للقوات المشتركة في الساحل الغربي

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الخليج 365

عبر نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن علي رضا القرشي، عن شكره للقوات المشتركة في الساحل الغربي لتسهيل مرور قوافل الإغاثة التابعة للبرنامج إلى الأسر المحاصرة في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة .



وقال قرشي في تسجيل فيديو، "تمكنا من تزويد بعض المساعدات الإنسانية التي تتضمن بعض الأدوية للنساء والأطفال والأشخاص المحتاجين لهذه المساعدات ونحن الآن في هذه اللحظات خارجون من مدينة الدريهمي بعد توزيع المساعدات" .

Advertisements

وأضاف "لقد التقينا ببعض الأسر والمواطنين الذين تعرضو لبعض الأمراض حيث قمنا بتوزيع المساعدات والأدوية عليهم لبعض الوقت" .. مشيراً إلى أن الفريق الأممي واجه الكثير من التحديات والمشاكل من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحاصرة المتواجدة داخل مركز المدينة .

وأعرب القرشي في ختام تصريحه عن شكره للقوات المشتركة التي قامت بتذليل وتسهيل كل الصعوبات والتحديات التي واجهتهم اثناء إدخال المساعدات الإنسانية وتأمين دخولها إلى الأسر المحاصرة في مركز مديرية الدريهمي