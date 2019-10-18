إستعداد أممي لدعم اليمن في مجال مكافحة الجريمة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 سفير اليمن في فيينا الخليج 365 أبدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مركزاً له، إستعداده دعم اليمن في هذا المجال .

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع اليوم في فيينا مع مدير دائرة شئون المعاهدات بمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بجوهان برندلينو . وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد بحث اللقاء التعاون بين اليمن والمكتب في مجال المراقبة على الحاويات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات ومكافحة المخدرات والهجرة الغير شرعية. وأكد المسئول الأممي استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لليمن وفق الاولويات التي تحددها الحكومة اليمنية ودعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها. حضر اللقاء سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين .

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