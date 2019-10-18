الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم الجمعة، بالمدفعية، مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر بشكل مكثف وعنيف . وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من سلاح 23 وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 . وتواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة .

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