شطارة يستعرض عوامل نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي

الجمعة 18 أكتوبر 2019

أوضح عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أسباب وعوامل نجاح المجلس في تحمل القضية الجنوبية .



وذكر شطارة في منشور له بالفيسبوك، "عوامل وراء نجاح الانتقالي هي وحدة القيادة وفشل إختراقها وتمدده في كل محافظات الجنوب بما يعزز شعبيته واهتمامه ببناء مؤسسة عسكرية مبنية على عقيدة الجنوب اولا واخيرا" .

وأضاف أن من عوامل النجاح فتح قنوات اتصال إقليمية ودولية وتطوير وتوطيد علاقاته والتعامل المسؤول مع دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات .

وأضحى المجلس الإنتقالي الجنوبي هو الحامل الشرعي للقضية الجنوبية وتمكن من ايصالها إلى مختلف الأروقة الدولية .