شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” تركي آل الشيخ يعترف أنه يشيع الفاحشة بين السعوديين بأمر مباشر من ابن سلمان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثبت ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، يكذب على المواطنيين ويخدعهم بأرقام وهمية عن موسم الرياض ليوحي بنجاحه.

ورصد النشطاء في فيديو تم تداوله على نطاق واسع تصريحات “آل الشيخ” بشأن نسب الإشغال في الفنادق السعودية والذي قال إنها تخطت 90%، ليثبتوا كذبه برصد إحصائيات أكبر موقعين لرصد الفنادق واللذين جاءت معلوماتهم مغايرة تماما لما ذكره رئيس هيئة الترفيه.

كما شمل المقطع المتداول اعترافا صريحا من تركي آل الشيخ بأن جميع حفلات الرقص والغناء الغير معتادة في المملكة، والتي قوبلت بغضب واستهجان شديد من المجتمع السعودي إنما تأتي بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان وأن تركي مجرد أداة وجندي لنفيذ سياسة سيده ولي العهد، كما قال.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

Advertisements

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “شاهد” تركي آل الشيخ يعترف أنه يشيع الفاحشة بين السعوديين بأمر مباشر من ابن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.