شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي مرتقب بشأن رسوم المرافقين وإعفاء كامل لهذه الفئة (تفاصيل مبشرة بالخير) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تبحث السعودية ابقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات كما هي دون زيادة خلال العام القادم 2020.

ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.

Advertisements

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في المملكة.

واقترح احد اعضاء مجلس الشورى السعودي ،إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار سعودي مرتقب بشأن رسوم المرافقين وإعفاء كامل لهذه الفئة (تفاصيل مبشرة بالخير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.