صادق دويد ينتقد مبادلة أسرى حرب حوثيين بإرهابيين

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
إنتقد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي "صادق دويد" مبادلة اسرى حرب من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مقابل إرهابيين متهمين بتفجيرات دار الرئاسة في صنعاء .
وقال دويد في تغريدة على تويتر، "المتهمون بتفجير دار الرئاسة ليس اسرى حرب حتى يتم المبادلة بهم" .. مشيرا الى انهم إرهابيين نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس.
وأكد أن الإفراج عنهم لا يقل جرماً عن الجريمة نفسها.
وبادل حزب الإصلاح المسيطر حالياً على الحكومة اليمنية، 14 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بـ5 أشخاص متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الحادثة المعروفة بحادثة النهدين .
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الميليشيات أفرجت وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.
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