الجمعة 18 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، "يظل الخلاف اليمني والجنوبي خلاف سياسي له معالجاته".



وكتب مسهور في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أن "المنظومة الدولية منحت حق الاستقلال في السنوات الاخيرة لكل من، تيمور الشرقية، كوسوفو، البوسنة والهرسك، جنوب السودان، بريطانيا في طريقها للاستقلال عن الاتحاد الأوروبي".

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ومضى "للشعوب حقها في تقرير مصيرها وهو في ميثاق الأمم المتحدة، ويظل الخلاف اليمني والجنوبي خلاف سياسي له معالجاته".

وأضاف "أفرزت مرحلة حوار جدة عن جوهر الأزمة التي يمثلها حزب الإصلاح الذي تسلل إلى المبادرة الخليجية وجعل منها آداة لتصفية حساباته مع علي صالح واليوم يكرر نفسه لتصفية حساباته مع القضية الجنوبية".

واختتم "الخلاصة..لن تحل الأزمة بوجود ذراع الاخوان في اليمن متستراً بعباءة الحزبية .. احظروهم تفلحوا".