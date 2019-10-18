ميليشيا الإصلاح تعتدي على مصلين في أحد مساجد شبوةإ

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
عتق - الخليج 365
عتدى مسلحين تابعين لميليشيا الإصلاح على مصلين في أحد مساجد مدينة عتق بمحافظة شبوة، حسبما أفاد سكان محليون .
وقال السكان، أن الميليشيات باشرت الإعتداء على المصلين بمسجد الخليفة عمر ابن عبدالعزيز بمدينة عتق بعد رفضهم خطبة تكفيرية شنها خطيب المسجد ضد ابناء الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي .
وأعتبر مراقبون إعتداء الميليشيات الإخوانية احدى حلقات سلسلة الإنتهاكات ضد ابناء المحافظة وصلت لقتل متظاهرين سلميين وعزل واستخدمت الرصاص الحي لتفريق مسيرات وتجمعات مناهضة لاحتلالهم المحافظة .
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، في تعليقه على الحادثة، أن ما شهده جامع الخليفة عمر بن عبدالعزيز اليوم بعد صلاة الجمعة في عتق شبوة بسبب تسييس حزب الإصلاح للمنابر واستغلال عناصره للدين وتكفير المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد أن وعي الناس اصبح كبير ويدركون ان هذه الممارسات لا تقوم بها شرعية أو دولة أو حزب مدني بل مليشيات ومنظمة تكفير لهذا احتجوا.
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