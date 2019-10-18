- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 18 أكتوبر 2019
الخليج 365 - وكالات
بادل حزب الإصلاح المسيطر حالياً على الحكومة اليمنية، 14 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بـ5 أشخاص متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الحادثة المعروفة بحادثة النهدين .
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الميليشيات أفرجت وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.
وذكر عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في اليمن، أن المعتقلين أفرج عنهم بجهود بعض مشائخ اليمن.
وأكد غازي في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الإفراج تم ”في صفقة تبادل نوعية“.
ونشر غازي أسماء 10 أفرج عنهم الحوثيون، بينهم الشبان الخمسة المتهمون باغتيال ”صالح“، مقابل 14 أسيرًا من الحوثيين أفرجت عنهم القوات الحكومية.
وألقى نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، القبض على الشبان الخمسة إضافة إلى 17 أفرج عنهم سابقًا بقرار رئاسي، واتهمهم بتفجير جامع النهدين الذي استهدف صالح، منتصف العام 2011، وأدى لإصابته بحروق ومقتل عدد من حراسه وأركان نظامه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصلاح يبادل أسرى حوثيين بقتلة في سجون الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.