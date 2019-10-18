مركز الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأجواء وهذه النشرة التنبيهية 

الجمعة 18 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

أصدر مركز الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، "النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى رقم (11/10)".

ووفق متابعة "الخليج 365"، للمركز فلاتزال حالة عدم الاستقرار في الأجواء تؤثر على أجزاء من مناطق بلادنا الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية .

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ومن المتوقع هطول للأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظات (عدن , أبين , شبوة ) والمناطق الداخلية المحاذية لها, تتأثر بها محافظات ( الضالع , البيضاء ) وأجزاء من المناطق الغربية لمحافظة حضرموت.

وعلى المرتفعات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا خاصة على المرتفعات الغربية منها المحاذية لسهل تهامة وصولا الى أجزاء من السواحل الغربية ومن المتوقع هطول للأمطار المتوسطة الى الغزيرة على مناطق متفرقة من محافظات ( تعز ولحج ).

كما توقع المركز هطول للأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة أرخبيل سقطرى. ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية ، الأخوة المواطنين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية من اضطراب البحر. وكذا اخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع فيها هطول للأمطار بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الحيطة من العواصف الرعدية وانخفاض الرؤية و الانزلاقات والانهيارات الصخرية.