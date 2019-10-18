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طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين في مناطق صعدة الحدودية 

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الجمعة 18 أكتوبر 2019

صعدة - الخليج 365 

 

تواصل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، استهداف عناصر مليشيا الحوثي في محافظة صعدة، شمال اليمن.

 

وذكرت مصادر "الخليج 365"، بان طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية قصف مواقع للحوثيين في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية.

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كما شن الطيران غارتين على مليشيا الحوثي التي كانت في منطقة شدا الحدودية بالطريق العام.

 

 

 وكانت القوات الحكومية شنت هجوماً عنيفاً من عدة جهات على مواقع تحتلها المليشيات الحوثية في جبال مليلة بجبهة البقع.   وأضافت المصادر إن القوات الحكومية أحرزت تقدماً كبيراً في جبهة البقع، تمكنت خلاله، بدعم مقاتلات التحالف، من السيطرة على جبال مليلة، وتكبيد الحوثيين خسائر في العديد والعتاد.   ولفتت المصادر أن القوات الحكومية استعادت عتادا عسكريا خلفته عناصر المليشيات التي لاذت بالفرار جراء الهجوم العنيف.   وفي السياق، قصفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في منطقة رغافة بمديرية مجز أدت إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر وفرار من تبقى منهم.

 

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