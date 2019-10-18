شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة ‘‘عادة عويس’’ تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ما يحدث في هذه الدولة العربية وتكشف عن فضيحة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ذرت الإعلامية اللبنانية غادة عويس مما يحدث بإحدى الدول العربية.

وقالت "غادة" تعليقا على حرائق وطنها لبنان: "بعد فضيحة القمامة وكارثة الاقتصاد ها هو لبنان يحترق وقادته عاجزون عن إنقاذه!هذه هي نتيجة الفساد والآتي أعظم".

وأضافت: "لبنان الحبيب يحترق بالفساد والآن بالنيران! لبنان الغالي يحرق قلبي! ماذا فعلوا بك يا وطني؟ ماذا فعلوا بك".

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