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الجمعة 18 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تمكنت قوافل الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من إيصال المساعدات الإنسانية للأسر المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
ويأتي هذا بعد تسهيل مرورها من قبل القوات المشتركة.
وقال نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن علي رضا قرشي تمكنا من تزويد بعض المساعدات الإنسانية التي تتضمن بعض الأدوية للنساء والأطفال والأشخاص المحتاجين لهذه المساعدات ونحن الآن في هذه اللحظات خارجون من مدينة الدريهمي بعد توزيع المساعدات
وأضاف القرشي لقد التقينا ببعض الأسر والمواطنين الذين تعرضو لبعض الأمراض حيث قمنا بتوزيع المساعدات والأدوية عليهم لبعض الوقت
وأشار القرشي لقد واجهنا كثيرا من التحديات والمشاكل من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحاصرة المتواجدة داخل مركز المدينة حيث اننا لم نتمكن من إدخال هذه المساعدات في وقت مبكر بسبب المشاكل والصعوبات التي واجهناها عند إدخال المساعدات الإنسانية
وفي الختام شكر القرشي جميع عناصر القوات الشرعية المتواجدة والتي قامت بتذليل وتسهيل كل الصعوبات والتحديات التي واجهتهم اثناء إدخال المساعدات الإنسانية وتأمين دخولها إلى الأسر المحاصرة في مركز مديرية الدريهمي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسهيلات المشتركة.. مساعدات "الغذاء العالمي" تصل الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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