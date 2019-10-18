شاهد صور نساء بلبس فاضح بسواحل السعودية .. هذا مايحدث بعد الانفتاح!

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عدن - ياسمين التهامي - في مشهد صادم فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، ظهرت مراسلة صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “آشلي ستيوارت” بملابس البحر على شواطئ السعودية خلال الاحتفاء بعطلتها أثناء رحلة ترفيهية لها بإحدى الجزر السعودية بالبحر الأحمر.

ونشرت صورا ومقاطع فيديو مرفقة بالتعبير عن سعادتها البالغة بالتجربة، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، حيث ظهرت وصديقة لها في مقطع الفيديو بلباس البحر “المايوه”، قائلة: “العربية السعودية.. أهلا بالعالم”.

وأضافت: “هذه ليست جزر المالديف، أو منطقة البحر الكاريبي أو تاهيتي. هذه واحدة من 1100 جزيرة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية”.

مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens - العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019

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