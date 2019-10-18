شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تكتسح مواقع جديدة شمال الضـالع وتأسر قيادي حوثي بارز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كثفت القوات المشتركة ، الخميس، عملياتها العسكرية المتقدمة واكتسحت بقية مواقع وجيوب المليشيات الحوثية في الجب والفاخر بقعطبة شمالي الضالع على حدود إب.

وسيطرت القوات المشتركة على مدرسة العبدي وخرازة، بينما تواصل التقدم في حبيل العبدي آخر معقل للحوثيين لانتزاعهم نهائياً من أطراف قعطبة الشمالية والغربية.

مصدر عسكري قال:" إن قوات اللواء السابع صاعقة المرابطة في شمال موقع الجب "ألقت القبض على قيادي حوثي كبير كان يقوم بمهمة استطلاعية في قرية الجُب قُرب الموقع".

وأنهت القوات المشتركة مواجهات ومعارك يوم وليلة، الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء، هي الأعنف على الإطلاق مع المليشيات الحوثية في جبهة الفاخر والجب شمال وغرب قعطبة شمال محافظة الضالع بتحقيق نتائج ومكاسب ميدانية حاسمة وحاكمة.

وقامت القوات المشتركة بتكبيد مليشيا الحوثي خسائر بالعشرات ممن لا تزال جثثهم تتوزع الشعاب والأودية والدروب بين الفاخر ولكمة عثمان وشعب الماء ومخرزة وجبيل العبدي والجب ومشارف صبيرة.

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