شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول أممي يفجر قنبلة بشأن أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية بمناطق الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارك لوكوك"، الحوثيين الى "وقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية".

وأكد لوكوك في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، على أن "أسعار الوقود في اليمن تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الماضية"؛ على الرغم من أن رفع أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الدعم الحكومي لها والذي اتخذ من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة باسندوة في العام 2014م كان هو المبرر الرئيس لقيام المليشيا الحوثية بتنفيذ انقلابها وسيطرتها المسلحة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بحجة إسقاط تلك الجرعة، إلا أن المليشيا عمدت منذ ذلك الحين على اتخاذ قرار بتحرير أسعار المشتقات النفطية الأمر الذي رفع من أسعاره بشكل جنوني، قبل أن تعمد المليشيا إلى استغلال سيطرتها على مؤسسات الدولة في تحويل النفط إلى إحدى أهم السلع التي تتاجر بها وقياداتها والتي باتت تملك شركات نفطية خاصة بها وتتلقى دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين في مناطق سيطرتها بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف.

و اتهم لوكوك الحوثيين بفرض "أكثر من 100 قيد مختلف على توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة الى قيامهم بطرد فعلي أو رفض لدخول العديد من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤول كبير في سبتمبر الماضي".

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واعتبر لوكوك أن وصول المساعدات الإنسانية، لايزال يشكل تحديا كبيرا – لا سيما في الشمال، مؤكدا على أن القيود المفروضة على الحركة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال شديدة، و مؤخرًا منعوا إجراء التقييمات الإنسانية في حجة والحديدة، بعد تأثر أكثر من 12000 عائلة بالفيضانات.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة انسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.

وجاءت اليمن في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الدول المهددة بالجوع للعام 2019.