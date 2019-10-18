شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. ”غريفيثس” يبدو متشائما بشأن فرص حل الازمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، أنه كان يأمل في إعلان اتفاق جدة بين الأطراف اليمنية هذا اليوم الخميس.

وأكد غريفيثس خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، بأن تقدما ملحوظا تحقق في ملف الجنوب اليمني برعاية السعودية، مشيرا إلى أنه وبفضل الرياض، هناك أمل وتفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددا على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واشار غريفيثس الى أن فرص التوصل إلى حل للأزمة في البلاد ضعيفة، و أن ما قام به الفريق الأممي في الحديدة ساعد على خفض العنف هناك.

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و رحب غريفيثس بمبادرة الحوثيين بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد.

وكانت مصادر اعلامية تداولت بنود مسربة من اتفاق جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية المعترف بها، وأنه سيتم التوقيع عليها اليوم الخميس، لا أن الحكومة نفت ذلك .