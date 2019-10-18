شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على قصة أول فتاة يمنية تبيع ”البسباس” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قصة لأول فتاة يمنية تبيع "البسباس"، وهي لا تزال طالبة في صفوف التعليم الاساسي.

‏تدرس " منال " في الصف الثامن من التعليم الاساسي، خلال الفترة الصباحية، ثم تخرج من المدرسة تبيع "البسباس" ‏في شارع الدائري بعد جولة الجامعة القديمة، لأجل توفر قوت يوم لأخواتها و والدتها.

ودفعت الحرب بملايين الطلاب اليمنيين الى خارج أسوار المدارس.

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وسعت المليشيا الى تجنيد الالاف من الطلاب الصغار للقتال في صفوفها منذ انقلابها على الحكومة اليمنية في سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بأسوأ أزمة انسانية في العالم من صنع الانسان؛ وفقا للأمم المتحدة.

وحلت اليمن في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الدول المهددة بالجوع خلال العام 2019.