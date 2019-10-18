شكرا لبحثكم عن خبر إصابة خطيرة لطفلة برصاص قناص حوثي في الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت طفلة لإصابة بجروح بالغة في وجهها، عقب استهدافها برصاص قناص حوثي، شمال منطقة مريس، محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وأفادت مصادر محلية إن الطفلة شامة محمد صالح، البالغة من العمر 10 أعوام كانت في طريق وادي الزيلة شمال مريس، فاستهدفها قناص حوثي من جبل ناصة، برصاصة في وجهها.
وأشارت المصادر إلى أن الطلفة من أفراد الطبقه المهمشة، وكانت في طريقها لبيع اعزاف تنظيف في قرى شمال مريس، ليستهدفها قناص حوثي، نقلت على إثرها إلى مستشفى النصر بمدينة الضالع، وحالتها حرجة.
وتواصل مليشيات الحوثي استهدافها للمدنيين في القرى السكنية الواقعة في خطوط المواجهات، سقط العشرات بين قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اشتداد المواجهات في جبهات الضالع في أبريل من العام الجاري.
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