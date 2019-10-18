شكرا لبحثكم عن خبر قيادات مؤتمرية تطالب الصين بتبني قرار دولي بشأن العقوبات على نجل صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الخميس، الحكومة الصينية بتبني قرار في مجلس الامن بشأن رفع العقوبات على أحمد علي نجل الرئيس الراحل صالح.

وقالت القيادات خلال لقائها بالعاصمة العمانية مسقط بالسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، أن "العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي صالح كيدية وظالمة، وتعد انتقاماً من الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح حياً وشهيداً، و لا تخدم الا أصحاب المشاريع الصغيرة".

وكان مجلس الامن أصدر العام 2015 قرار رقم 2216، قضى بفرض عقوبات على الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات مليشيا الحوثي.