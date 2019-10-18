شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أمريكية معجبة تغني للطفل اليمني ”بائع الماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غنت امرأة أمريكية معجبة بالطفل اليمني "بائع الماء"، وباللغة العربية أغنيته " حبيبي أنت وينك من زمان". وكان عمرو أحمد، ذو الثمانية أعوام، يبيع الماء في شوارع صنعاء لسائقي المركبات، ويُطرب السامعين بصوته الشجي الذي فرض حضوره في بلد لا يخلو ساعةً في كل يوم من أصوات الرصاص، وكتب الملحن صبحي محمد، على حسابه الخاص على "الفيسبوك"، إنه سيتبنى موهبة الطفل اليمني عمرو، وإن شاء الله سيكون في لبنان خلال 10 أيام.

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