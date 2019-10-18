شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة في تاريخ اليمن.. ”بنك صنعاء” يعفي ”بنك صعدة” من توريد ايرادات المحافظة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعفى البنك المركزي اليمني بصنعاء، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فرع البنك بمحافظة صعدة من توريد ايرادات المحافظة الى خزائنه، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ اليمن، و تعد مخالفة للقوانين المنظمة للسياسة النقدية والعمل المصرفي.

وقال محافظ البنك الدكتور رشيد أبو لحوم، المعين من الحوثيين، أن "توريد إيرادات المحافظة إلى المركز الرئيسي للبنك في صنعاء أمر شاق ولا يستجيب لمتطلبات الرقابة على المال العام ويصعب معه أيضاً صرف النفقات التشغيلية الشهرية للمكاتب التنفيذية".

وأوضح أبو لحوم ومعه محافظ المحافظة محمد جابر عوض، خلال استئناف العمل بفرع البنك " أن الفرع سيسهل على البنوك التجارية إجراء المقاصات فيما بينها وسيمكن من إعادة تفعيل بقية فروع البنوك.

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واشار أبو لحوم الى أن الفرع سينظم خدمات الصرافة والرقابة على أعمالها ومنع أي كيانات تعمل خارج سلطة البنك المركزي.

واشاد بتعاون نيابة الأموال والأجهزة المختصة والسلطة المحلية في تنفيذ خطط وتوجهات البنك المركزي لضبط الأداء المصرفي ومنع المضاربات والحد من تداول العملة غير القانونية(في اشارة الى الطبعات النقدية الجديدة من العملة اليمنية).

جدير بالذكر أن فرع البنك المركزي بالمحافظة استأنف العمل في مقر مؤقت عقب تدمير مقاتلات التحالف لمبناه خلال السنوات الماضية، بعد انقلاب المليشيا على الحكومة اليمنية، وسيطرتها على المحافظة ومحافظات يمنية أخرى.