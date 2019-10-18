شكرا لبحثكم عن خبر لمن يتعرف عليه .. جثة يمني في احد مستشفيات ابها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر يمنية، في مدينة أبها السعودية، الاربعاء، بوجود جثة مغترب يمني بأحد مستشفياتها.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الشخص الميت بجاش قايد راشد قحطان ينحدر من شرعب الرونة، محافظة تعز، لا يوجد معاه أي قريب أو أرقام جوال للتواصل بأهله.
واشارت المصادر الى أن جثته لا تزال موجودة في مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، منذ صباح أمس.
جدير بالذكر أن وفيات المغتربين اليمنيين في السعودية، ترجع بشكل رئيس الى الحوادث المرورية وإصابات العمل.
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