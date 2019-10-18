شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة أمريكية تحتفي ”بالسحاوق” اليمني وتصفه بأنه ”الوصفة التي ستحسّن مذاق أي وجبة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وهي احد اكبر الصحف في الولايات المتحدة بالتوابل اليمنية الشهيرة (السحاوق).

وفي تقرير نشرته الصحيفة بعنوان ( هذا الصوص اليمني اللاذع والفائق السحر يمكنه تحسين مذاق جميع الوجبات تقريباً)، قالت الشيف غابرييل هاميلتون أن صوص السحاوق بما يحويه من مذاق حار ونكهة معطرة وساحرة قد سمح لها بتوسيع مجال عملها.

نص التقرير:

طوال فترة الـ 20 عامًا التي قضيتها في شركة (بريون)، حصرت نفسي في الطهي - بشكل صارم إلى حد ما - في إطار الأطباق الأوروبية والمتوسطية.

ولمدة عقدين استخدمت العديد من التوابل الأوروبية الشهير مثل "الصلصة الخضراء" و "غريمولاتا" وصلصة "غريبيش" وزبدة "الماتري دي هوتيل.

ومؤخرا ، بدأت باستخدام صلصة يمنية تدعى "السحاوق" بشكل يومي. ومع هذه الصلصة اليمنية الخضراء المشرقة ، ذات النكهة الحارة بسبب عشبة (البسباس أو الفلفل الحار) والرائحة المعطرة بسبب عشبة الكزبرة ، أستعد لتوسيع مجال عملي.

هذه الصلصة اليمنية الشهيرة تأتي بنوعين ( سحاوق أخضر وسحاوق أحمر). اعتدت على إعداد النوعين في أحد المقاهى اليمنية في منطقة هامترامك ، وهي ضاحية من ضواحي ديترويت الأمريكية التي كان يقطنها الكثير من البولنديين، والآن يتواجد بها أعداد كبيرة من اليمنيين والبنغال.

مؤخراً توقفت عن معرفة كيفية نطق كلمة "سحاوق" (Zhug )، وهي كلمة مزعجة تمامًا بسب عثرتي المزمنة في نطق حرفي "zh".

رائحة لا تنسى

أما عن تلك الرائحة الخلابة فهناك لحظات قليلة خلال العشرين سنة التي قضيتها في الطهي، والتي سحرتني فيها روائح لن أنساها أبداً. كرائحة الفراولة التي كانت مثالية تمامًا لدرجة أنني استطعت أن أشمها في غرفة الإعداد بينما كان المزارع يحمل بعضها إليّ.

وهناك أيضاً رائحة "السحاوق" الساحرة. حالما تبدأ شريكتي ، آشلي ، في هرس الكزبرة والهيل مع الفلفل الحار في غرفة الإعداد ، تنبعث الرائحة في معظم أنحاء الشركة. لدرجة أن العاملين في المكاتب المجاورة يتساءلون ما سر هذه الرائحة التي تنبعث من غرفة أعداد الطعام.

وعلى الرغم من قوتها الهائلة ، استطاعت آشلي إعداد نموذج خاص بها من وجبة السحاوق. هذا النموذج به تناغم بين الهيل والكزبرة والثوم والفلفل الحار - وهو مزيج يصعب تحقيق التناغم فيه بالنظر إلى النكهة القوية لكل عنصر.

يفضل صنعها على كميات صغيرة ، عبر سحقها بالمدق، ثم وضعها مع الجبن الأبيض البلغاري ، وقطع من الطماطم الناضجة والخيار البارد ، وعشاء الدجاج المشوي والكوسة المسلوقة ، أو حتى وجبة الإفطار من البيض المقلي.

وهذه هي مكونات السحاوق:

2 ملعقة شاي من الفلفل الأسود

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2 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون

½ ملعقة صغيرة من بذور الهيل المستخرجة من حوالي 10 قرون من الهيل

6 فص ثوم مهروس

4 فلفل حار (بسباس) ، مقطعة إلى قطع رقيقة جدا

1 ملعقة طعام من الملح

3 أكواب من أوراق وسيقان الكزبرة المفرومة

كوب ونصف من أوراق البقدونس المفروم تقريبًا

½ كوب زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1- في مقلاة صغيرة وجافة ، قم بتحميص بذور الفلفل الأسود ، وبذور الكزبرة ، وبذور الكمون وبذور الهيل على نار متوسطة الحرارة ، وقم بتحريك المقلاة من حين لآخر ، حتى يتحمص قليلاً وتبدأ الرائحة بالظهور. سيستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

2- انقل البذور إلى مدق كبير ومدقة ، واسحقها حتى يتكون مسحوق خشن.

3- إضف إليها الثوم والفلفل الحار والملح. اطحن الخليط معا حتى يتشكل معجون متماسك. سيستغرق ذلك حوالي 4 إلى 5 دقائق.

4- أضف حوالي ثلث الكزبرة والبقدونس ، واستمر في سحق ذلك الخليط لنحو 4 إلى 5 دقائق أخرى. كرر ذلك مرتين أخريين ، مع إضافة الكزبرة والبقدونس المتبقيين على دفعتين ، حتى يصبح المزيج ناعم قليلاً.

5. رشّ زيت الزيتون مع استمرار سحق مزيج الأعشاب حتى تحصل على عجينة متجانسة فضفاضة. استمر في السحق لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج مشابهاً في قوامه لـ "صوص التفاح". اتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بتقديمه إلى سفرتك.