شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية ضمن قائمة أكثر النساء إلهاما العالم للعام 2019 (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت بي بي سي عن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، وورد بين الأسماء 17 اسما من البلدان العربية.

واختارت القائمة المحامية اليمنية سماح سبيع من بين 17 امرأة من البلدان العربية الأكثر إلهاماً وتأثيراً خلال العام الجاري 2019.

وتعمل سماح سبيع بلا كلل في ظروف شديدة الصعوبة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

وتقدم سماح الدعم القانوني لأهالي المعتقلين والمختفين قسريا وضحايا التعذيب. وقد تمكنت مع فريقها هذا العام من خلال عملها مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان من لم شمل بعض هذه العائلات. ولا تتوقف سماح عن النداء والمطالبة بإطلاق سراح الأطفال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، وبعدم حرمانهم من حق التعليم.

وقالت سماح عن المستقبل الذي تتمناه: "سيأتي الوقت الذي يقتنع فيه الجميع بأنه لاجدوى من الحرب، وبالتالي ستتغير كثير من الأشياء ومن ضمنها تعديل كثير من التشريعات المتعلقة بالمرأة، وبالإنسان اليمني عموما ".

كما اختارات القائمة نجاة صليبا من لبنان، والتي تجري أبحاثا حول تلوث الهواء، وأحلام خضر من السودان، والتي تحب أن تعرف عن نفسها بـ "أم كل الشهداء السودانيين"، ويلقبها كثير من أبناء بلدها بـ "أيقونة الثورة".

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الفنانة الجزائرية، رجاء مزيان، كانت ضمن قائمة النساء الأكثر إلهاما في العالم العربي، بسبب أغانيها التي تتناول قضايا الظلم الاجتماعي ومزاعم الفساد وغياب المساواة، وتليها في القائمة الليبية رضا الطبولي، وهي واحدة من نساء كثيرات يناضلن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

واختارت القائمة هيفاء سديري من تونس، والتي أطلقت منصة غير ربحية اسمها [email protected] لرائدي الأعمال المستقبليين؛ وأيضا الشاعرة البنانية داينا آش التي أسست منظمة تضم فنانيين ونشطاء من كافة الأطياف، وأيضا كانت مروة الصابوني من سوريا ضمن القائمة والتي رفضت مغادرة مدينتها اثناء الحرب وعملت على توثيق تلك الفترة في كتاب حكت فيه قصصا عن تاريخ مدينتها.

ومن النساء الأكثر إلهاما غادة كدودة، التي تعمل في مناطق نائية من السودان لتوليد الكهرباء، وأيضا منال الضويان من السعودية والتي تعمل منذ 15 عام على مواضيع تتعلق بالأرشيف والذاكرة، ثم تليها فريدة عثمان- مصر والتي حققت رقما قياسيا في السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية.

وكانت السورية، نور شاكر، ضمن القائمة، والتي استخدمت الذكاء الصناعي للتسريع في عملية صنع أدوية جديدة، والعنود الشارخ التي تنادي بإلغاء قانون ما يسمى بـ "جرائم الشرف" في الكويت، آية بدير - لبنان والتي اخترعت مجموعة وحدات إلكترونية ممغنطة والتي تسمح لأي شخص "بالبناء والاختراع".

وتضمنت القائمة المصرية، رنا القليوبي، والتي طورت برنامجا لفهم المشاعر عبر تحليل تعابير الوجه من خلال الكاميرا، وتليها أيساتا لام، والتي أنشأت غرفة تجارية للشباب في موريتانيا لدعم رائدات الأعمال الشابات اللاتي يكافحن من أجل الحصول على تمويل لشركاتهن الناشئة، جواهر روبل هي أول امراة مسلمة ذات بشرة سوداء وترتدي الحجاب تحكم مباراة في المملكة المتحدة. بعد مجيئها إلى بريطانيا من الصومال وهي في عمر العاشرة، اكتشفت شغفها بعدد من الرياضات. واليوم تدرس جواهر الإدارة وتدريب كرة القدم، وتأمل أن تتخرج عام 2020.