الضالع.. تقدم جديد للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ومقتل 7 حوثيين 

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية - القوات المشتركة

الضالع - الخليج 365

حققت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، تقدمًا جديدًاً غربي المحافظة، وسط تراجع وخسائر في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن أفراد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة ما بعد الخرازة من جهة باب غلق.

كما تمكنت القوات من إحكام السيطرة على منطقة حبيل العبدي، خلال معارك استمرت لعدة ساعات.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر مليشيات الحوثي وجرح آخرين.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة تواصل التقدم بمعنويات عالية، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية الإيرانية.