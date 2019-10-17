[الجمعة 18 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة - سيئون. الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل الوصول: 0630 صباحاً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع: 0730 صباحا الوصول: 1015 صباحاً. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة - عدن . الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل الوصول: 0645 صباحاً. رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عدن - مومباي. الإقلاع: 0730 صباحا الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي- عدن. الإقلاع: 1500 عصراً الوصول: 1630 مساء. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن - القاهرة. Advertisements الاقلاع :1730 مساء الوصول: 2000 مساء. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الإقلاع: 1115 ظهراً الوصول: 1545 عصراً. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الإقلاع: 2100 مساء الوصول: 2330 مساء.



المشهد اليمني - متابعات خاصة 2019-10-17 21:09:45 "المشهد اليمني" ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة - سيئون.

الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل الوصول: 0630 صباحاً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع: 0730 صباحا الوصول: 1015 صباحاً.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة - عدن .

الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل الوصول: 0645 صباحاً.

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة: عدن - مومباي.

الإقلاع: 0730 صباحا الوصول: 1400 ظهرا.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع: 1500 عصراً الوصول: 1630 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن - القاهرة.

الاقلاع :1730 مساء الوصول: 2000 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة - عدن.

الإقلاع: 1115 ظهراً الوصول: 1545 عصراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن - القاهرة.

الإقلاع: 2100 مساء الوصول: 2330 مساء.

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