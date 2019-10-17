"الخليج 365" ينشر أحداث من ذاكرة الإنقلاب والأيام السوداء في إب

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

إب - الخليج 365

ذكرت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الخميس، بما وقع بالمحافظة حين اجتاح الحوثيون المحافظة.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أبرز أحداث إب في النكبة الحوثية:

10.30ص - مواجهات بين المسلحين الحوثيين ورجال قبائل بالسحول في إب.

11.00 ص – قتيل من القبائل و4 من الحوثيين في المواجهات بالسحول، والقبائل يسيطرون على نقطة التفتيش.

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1.00م - مواجهات عنيفة في الدائري الغربي بين القبائل والحوثيين وسقوط قتيلين من القبائل وثالث من الحوثيين.

1.10م – سقوط عشرات الجرحى من المسلحين والمدنيين بينهم امرأة.

3.00 – الحوثيون يواصلون قصفهم بالقذائف على جبل "حراثة" المطل على الجانب الغربي من مدينة اب

4.00 – الحوثيون يقصفون مقر إذاعة إب ومنزل مدير أمن المحافظة.

4.10 – جامعة إب تعلن تعليق الدراسة حتى اشعار آخر 4.15 – اجتماع في منزل محافظ إب لقوى سياسية ووجهاء لبحث الأوضاع المتوترة في المحافظة.

4.20 – مصادر محلية: مسلحون حوثيون يتجمعون في منزل أحد وكلاء محافظة إب عن حزب المؤتمر في جبل "حراثة" حالة من الهلع والقلق لدى أبناء المحافظة جراء انفجار الوضع وأبناء إب يحملون المليشيات الحوثية المسئولية.