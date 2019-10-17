المشتركة تسهل مرور مساعدات "الغذاء العالمي" إلى الدريهمي بالحديدة 

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

الحديدة - الخليج 365

سهلت القوات المشتركة مرور المساعدات الإغاثية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي الى مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

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كما أمنت طريق مرور القافلة من مواقعها كي يتم تسييرها الى المواطنين المحاصرين من قبل مليشيات الحوثي في مركز مدينة الدريهمي.

حيث قامت القوات المشتركة بحماية القافلة الإغاثية وفتح طريق أمنه لمرورها في أماكن سيطرتها في الدريهمي.

وتحتوي قافلة الإغاثة على مواد غذائية وأدوية سيرتها منظمة برنامج الغذاء العالمي لإنقاذ المواطنين المحاصرين في مدينة الدريهمي الذين تستخدمهم مليشيات الحوثي دروعاً بشرية لها.