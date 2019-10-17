عاجل.. الحوثية تفجر جسرا على الطريق الرابط بين الضالع وإب  

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الخميس 17 أكتوبر 2019
الضالع - الخليج 365
فجرت مليشيا الحوثي، مساء الخميس جسرا على الطريق الرابط بين إب والضالع.
وذكرت مصادر إعلامية ، أن مليشيات الحوثي قامت بتفجير الجسر الرابط بين منطقة حمام مرخزه وحبيل السماعي على الخط العام الرابط بين محافظة( الضالع - إب ) الليلة.
يشار إلى أن حالة من الرعب تعيشها مليشيات الحوثي بعد أن أصابها الجنون نتيجة للهزائم المتلاحقة التي منيت بها خلال الإيام الماضية على يد أفراد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في جميع الجبهات.
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