المهرة.. "فينا خير" تدشن مشروعي توزيع الحقائب والسلال لمعلمي ومعلمات محو الأمية 

الخميس 17 أكتوبر 2019

جمعية فينا الخير

المهرة - الخليج 365

دشنت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، مشروعي توزيع الحقائب التعليمية والسلل الغذائية على معلمي ومعلمات محو الأمية.



واستهدف مشروع الحقائب التعليمية معلمي ومعلمات محو الأمية في جميع مديريات المحافظة، فيما استهدف مشروع السلل الغذائية معلمي ومعلمات محو الأمية بمديرية الغيضة.

وفي فعالية التدشين، قال مدير عان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فائز بلحاف، إن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، تولي اهتمام بمنظمات المجتمع المدني التي تسهم في عملية التنمية.

وشكر مؤسسة فينا خير على تقديمها لمشروعي الحقائب التعليمية والسلل الغذائية لمعلمي ومعلمات محو الأمية، متمنيا من السلطة ومنظمات المجتمع المدني مزيد من الاهتمام والرعاية بهذه الشريحة.

من جانبه، ثمن مدير عام مديرية سالم عوض سعيدان، جهود مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، مشيرا إلى أن الاهتمام بشريحة معلمي معلمات محو الأمية من المهام النبيلة.

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وأكد أن السلطة تبذل جهود وتسعى لتحسين التعليم للقضاء على الأمية لما لها من مخاطر وانعكاسات سلبية على المجتمع.

إلى ذلك شكر مدير عام محو الأمية لتعليم الكبار بمحافظة المهرة، مطران عوض حيمد، مؤسسة فينا خير لدعمها المراكز التعليمية لمحو الامية.

وأشاد بتقديم مؤسسة فينا خير لمشروعي الحقائب والسلل الغذائية لمعلمي ومعلمات محو الأمية، متمنيا استمرار الدعم.

ووجه الشكر لمحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، على دعمه لمسيرة العملية التعليمة وتذليل الصعاب أمام إدارة محو الأمية.

بدورها قالت نائبة مدير عام تنمية المرأة بالمهرة، ورئيسة مؤسسة فينا للتنمية والأعمال الإنسانية، يسرى خوار، إن المؤسسة تسعى من خلال المشروعين إلى دعم هذه الفئة التي تعلم في مجال محو الأمية.

وذكرت أن المؤسسة ستكون لها برامج ومشاريع قادمة لدعم التعليم وفي جوانب التنمية والأعمال الإنسانية.

وشكرت المحافظ الشيخ راجح باكريت على دعمه للمؤسسة ومنظمات المجتمع المدني.

حضرت التدشين، مديرة إدارة محو الامية التعليم الكبار بمديرية الغيضة، خديجة حسن بن شهاب.