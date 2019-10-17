المبعوث الأممي يرحب بمبادرة “أنصار الله” بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
رحب المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” بمبادرة “أنصار الله” بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن أن هناك المزيد من الأمل في البلاد رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني مرحباً بمبادرة حركة “أنصار الله” بوقف تسيير الطائرات المسيرة الى السعودية، وبناء الثقة يعد حجر الزاوية لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأضاف غريفيث إن فرص التوصل إلى حل للأزمة في البلاد ضعيفة قائلا: كان من المفترض التوقيع اليوم على اتفاق جدة لحل الأزمة في جنوب اليمن.
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