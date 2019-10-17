شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يسخر من السيسي وفيديو جديد يشعل الشارع المصري بالتزامن مع تسريبات محمد علي (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع الفضائح التي ينشرها المقاول والفنان المصري، محمد علي، والتي كشفت للمصريين جانبا مهما من فساد رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي وقيادات في جيشه، تداول المصريون وبشكل واسع ، مقطعا مرئيا من خطاب للسيسي.

الفيديو يظهر جهل السيسي واستخفافه بالمصريين، ومستواهم التعليمي، وقد حظي بسخرية واسعة من قبل ناشطين مصريين.

وقام مصريون، ساخرون بإرفاق مقطعا للفنان المعروف، عادل إمام ، مجتزأ من مسرحية "الزعيم".

Advertisements

الفيديو من جديد، يكشف للمصريين سوءة غباء السيسي وجهله وعدم قدرته على الكلام سوى بكلمات مشتتة وجمل غير مركبة وغير مفهومة.



للمزيد.. شاهد الفيديو أدناه:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام يسخر من السيسي وفيديو جديد يشعل الشارع المصري بالتزامن مع تسريبات محمد علي (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.