البيضاء: نجاح صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني والحوثيين (أسماء)

نجحت صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثي الانقلابية؛ مساء اليوم الخميس، في الافراج عن 10 أسرى من الطرفين.

وبموجب عملية التبادل فقد تم الافراج عن 5 عن خمسة أسرى من جنود الجيش الوطني، مقابل الافراج عن خمسة اسرى من الحوثيين بعد جهود وتواصل استمرت شهور طويلة.

مصادر خاصة أكدت لـ"يمن شباب نت"، أن الخمسة الأسرى من جنود الجيش الوطني وصلت قبل قليل إلى محافظة مأرب، حيث تم استقبالهم والاحتفال بهم في معكسر أم ريش التابع لمحافظة البيضاء، في منطقة الجوبه بمأرب.

وحصل موقع "يمن شباب نت"، على أسماء الاسرى المحررين من جنود الجيش الوطني

وهم:

نجم الدين نادي مرشد محمد العزب

علي صالح محمد الرداعي

شايف ناصرسعيد الموشكي.

عبده محسن محمد الدحملي

احمد علي عبدربه العبدلي