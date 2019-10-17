السعودية تُسلّم محافظ سقطرى الدفعة الثانية من المعدات العسكرية

تسلم محافظ سقطرى رمزي محروس، الخميس، الدفعة الثانية من الدعم المقدم من السعودية، والمتضمنة مركبات وأجهزة عسكرية، ومولدات كهربائية.

وأقيمت مراسم التسليم بحضور قيادات السلطة المحلية العسكرية والأمنية، إلى جانب قائد قوات التحالف في الجزيرة يوسف بن علي الفريدة. وفقا لما نشره المحافظ في صفحته على الفيس بوك.

وتسلم المحافظ محروس 34 قطعة متنوعة ما بين مركبات، وأجهزة عسكرية، ومولدات كهربائية، مقدمة من السعودية كدعم للأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة. مشيرا إلى وجود دفعات دعم لاحقة، مخصصة للكتائب والوحدات العسكرية التي لم يصلها الدعم من قبل.

وتحاول السعودية تعزيز نفوذها في الجزيرة التي تشهد نشاط متزايد لدولة الإمارات، التي تناهض التواجد الحكومي في سقطرى.