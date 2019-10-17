صنعاء: شركات توليد الكهرباء التجارية ترفع تعرفة بيع الطاقة

شكا مواطنون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، من إقدام ملاك شركات بيع الكهرباء التجارية على رفع سعر التعرفة الكهربائية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن شركات بيع الكهرباء التجارية في العاصمة "صنعاء"، رفعت أسعار تعرفة الكيلو وات الواحد من 240 ريالاً إلى 340 ريالاً للكيلو الواحد، في ظل تواطؤ من قبل الحوثيين .



وأشارت المصادر أن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء التجارية، يأتي في ظل تواطؤ من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية خصوصاً وأن غالبية شركات بيع الكهرباء تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى أو تجار موالية للحوثيين.



وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قد أقدمت في وقت سابق على إيقاف العديد من شركات بيع الكهرباء التجارية المنافسة، تحت مبررات واهية، وذلك سعياً منها إلى تشغيل الشركات التابعة لها.



جدير بالذكر أن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء يأتي في ظل ظروف قاسية ويثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ ثلاثة سنوات.



ولجأ المواطنون وأصحاب المحلات التجارية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية إلى الاشتراك في الكهرباء التجارية بعد توقف الكهرباء العمومية عن الخدمة منذ العام 2015م.

