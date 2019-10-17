المهرة.. المجلس الطلابي بكلية التربية ينظم الطبق الخيري لتحسين السكن الجامعي

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الخميس 17 أكتوبر 2019
جانب من الاحتفال
المهرة - الخليج 365
نظم المجلس الطلابي بكلية التربية بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، الطبق الخيري لدعم وتحسين السكن الجامعي، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور عادل معيلي، وإشراف نيابة شؤون الطلاب.
وقال نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب الدكتور عادل باسدس، إن هذا النشاط الطلابي الرائع شاركت فيها عدد من المؤسسات الفعالة في المحافظة وفي مقدمتها مؤسستي فينا خير للتمية والأعمال الإنسانية ومؤسسة للخير نسعى.
وأشار إلى أن الطبق شاركت فيها جميع الأقسام الخمسة بكلية التربية، شاكرا المجلس الطلاب وعمادة الكلية وهيئة التدريس وكل من شارك من المؤسسات والطلاب في انجاح الطبق الخيري.
من جانبها، قالت رئيسة المجلس الطلابي بكلية التربية بالمهرة، آمنة سعد كلشات، إن العائد من الطبق الخيري الذي أقيم تحت شعار لأجلكم نسعى، سيعود إلى دعم وتحسين السكن الجامعي.
ووجهت كلشات الشكر لمؤسسة فينا خير ومؤسسة للخير نسعى، على مشاركتهم ودعمهم للطبق، كما شكرت كل من ساهم في انجاح الطبق الخيري.
بدورها، قالت نائبة مدير عام تنمية المرأة بالمهرة، ورئيسة مؤسسة فينا للتنمية والأعمال الإنسانية، يسرى خوار، إن المؤسسة وانطلاقا من اهتمامها بالقطاع التعليمي تشارك في هذا الطبق الخيري.
وأعلنت تقديم المؤسسة مبلغ مالي بقيمة 200 ألف ريال يمني ومجموعة من السلل الغذائية لصالح الطبق الخيري لتحسين السكن الجامعي.
إلى ذلك أوضح ممثل مؤسسة للخير نسعى، محمد حسن باوزير، أن المؤسسة شاركت في الطبق الخير، لدعم العملية التعليمية والتخفيف عن الطلاب.
ولفت إلى أن المؤسسة قدمت مبلغ مالي ومواد غذائية لدعم الطبق الخيري.
وخلال الأيام الماضية نظم المجلس الطلابي بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالمهرة، طبق مماثلا لدعم السكن الجامعي المشترك بين الكليتين.
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