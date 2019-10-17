اختتام فعاليات الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية بسيحوت في المهرة 

الخميس 17 أكتوبر 2019

عوض مبارك

المهـرة - الخليج 365

أختتم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم، بمعية القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده فعاليات الدورة التدريبية في الأسعافات الأولية والمتقدمة والتعامل مع الإصابات الجماعية للعاملين الصحيين والتي أقامتها المؤسسة الأجتماعية الحديثة بدعم من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مكتب الصحة السكان بالمحافظة.



وفي حفل الأختتام، أكد الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة على اهمية مثل هذه الدورات التي تستهدف العاملين الصحيين لما ينعكس أثره على تقديم افضل الخدمات للمجتمع.

وأشاد الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بالألتزام وأنضباط المتدربيين ومشاركتهم الفاعلة أثناء الدورة والذي سينعكس إيجابياً في الاستفادة ورفع قدرات وكفاءة المشاركين أثناء تأدية عملهم في خدمة المجتمع.

وحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد المشاركين الاستفاده القصوى من الدورة وتطبيق ما تلقوه من معارف خاصة بالإسعافات الأولية وكيفية تقديم الرعاية الأولية للمصابين على أرض الواقع.

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وثمّـن عوض مبارك ، إسهامات المؤسسة الإجتماعية الحديثة ومنظمة الصحة العاليمة في إقامة مثل هذه الدورات لتنمية قدرات العاملين الصحيين وتطوير مهاراتهم العملية.

ومن جانبه، أوضح القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده أن الدورة تأتي في إطار الأنشطة التي تنفذها المؤسسة الأجتماعية الحديثة في بمديرية سيحوت بتمويل من منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع حزمة الخدمات الصحية المتكاملة.

وشكر باعبده، الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأجتماعية ومنظمة الصحة العاليمة في تطوير مستوى الخدمات الصحية بمديرية سيحوت ، منوهاً إلى أنه خلال الفترة القادمة ستشهد المديرية تطوراً كبيراً في القطاع الصحي.

وكان قد تلقى المشاركين في الدورة التي أستمرت على مدى (6) أيام العديد من المفاهيم والمعلومات وخبرات نظرية وعملية في مجال الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات الجماعية وكيفية إنقاذ ضحايا إصابات الحوادث وأساليب رعاية المصابين وطرق الانعاش القلبي والرئوي وكيفية التعامل مع الحروق والكسور والجروح وطرق أسعافها.

وجرى خلال حفل الأختتام تقديم مشهد تمثيلي يوضح كيفية أسعاف المصاب والأجراءات الأولية لأنقاذه قبل نقلـه الى المستشفى وتكريم جميع المشاركين في الدورة.

وفي السياق ذاتـه، أعلن الدكتور أيمن علي نائب مدير مشروع حزمة الخدمات الصحية عن بدء العمل "بنظام الإحالة" في مديريات سيحوت والمسيلة والغيضة للوحدات والمراكز الصحية المدعومة ضمن مشروع الحزمة الأدنى الممول من منظمة الصحة العالمية ، مقدماً شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل النظام والآلية التي يجب أتباعها وفق الخطط العملية المعتمدة.

حضر حفل الأختتام،رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمديرية الاستاذ طاهر عبداللاه بن عويض و رئيس لجنة الشؤون الأجتماعية بالمجلس المحلي الشيخ سعد عبدالله عفرار والأستاذ جمعان الشعيبي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة السكان بالمحافظة والدكتور قيس صالح المنسق الميداني لمشروع حزمة الخدمات الصحية والأستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية.