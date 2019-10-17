مقتل مواطن في إب دهسا بطريقة مروعة

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الخميس 17 أكتوبر 2019
أرشيفية
إب - الخليج 365
قتل مواطن دهسا في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم المروعة وأعمال القتل اليومية والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.
وقالت مصادر محلية إن سائق أحد المركبات في منطقة الجلبين بمديرية العدين غرب محافظة إب، أقدم على قتل مواطن دهسا في واحدة من الجرائم البشعة التي شهدتها المنطقة.
وأضافت المصادر أن سائق المركبة والملقب بـ"قلافد" قام بدهس المجني عليه "محمد عبده درانة" على خلفية مطالبته لأحد الركاب بسداد ما عليه من دين.
وبحسب المصادر فإن المجني عليه المواطن "درانة" وقف أمام السيارة بعد مطالبته المدعو "قلافد" بعدم التحرك إلا بعد سداد المواطن المدين له بمبلغ مالي، وقام بالجلوس أمام السيارة في محاولة منه للضغط على المواطن المدين له لدفع فلوسه إلا أن السائق قام بدهسه ليفارق الحياة على الفور.
ونفت مصادر أخرى أن السائق كان على علم بوقوف "درانة" أمام السيارة وأن ما جرى كان دون إرادته، فيما طالب المواطنون وأسرة الضحية الجهات القضائية سرعة التحقيق والبت في القضية كونها جريمة مروعة وبشعة وذات رأي عام.
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