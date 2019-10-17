بالصور.. إختتام دورة تدريب مدربين حول قانون حقوق الإنسان ل١٢ ضابطا 

الخميس 17 أكتوبر 2019

جانب من اختتام الدورة

تعز - الخليج 365

اختتمت صباح اليوم فعاليات دورة تدريب مدربين لعدد ١٢ ضابطا من ضباط إدارة عام شرطة تعز حول قانون حقوق الإنسان والتي نظمها فريق لمستقبل أفضل بالشراكة مع إدارة عام شرطة محافظة تعز والممول من ضمن مشروع قبل منظمة تحسسن آليات بناء السلام المجتمعي في اليمن والممول من قبل سيفورلد بالشراكة مع منظمة بلاحدود للتنمية ضمن مشروع تحسين آليات بناء السلام في اليمن



ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي اختتام الدورة تحدث مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف على ضرورة أن يكون جميع الضباط المشاركين قد استفادوا من هذه الدورة الهادفة والتي تهدف إلى تعريف المتدربين والمشاركين فيها بقانون حقوق الإنسان ولتفعيل دور ضباط الشرطة ورفع مستوى الأداء والكفاءة لديهم بحيث يصبحوا قادرين على تدريب أفراد الأمن في إداراتهم ووحداتهم.

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من جانبه ثمن العقيد أحمد عبده الأهدل الدورالذي تقوم به منظمة شباب بلا حدود للتنمية و فريق لمستقبل أفضل في في إقامة هذه الدورات التي تهدف إلى تأهيل وتدريب ضباط وأمنتسبي إدارة عام شرطة تعز وتزويدهم بالمهارات اللازمة وإكسابهم الخبرة الكافية ليصبحوا مدربين قادرين على القيام بمهام تدريب الأفراد في إداراتهم ووحداتهم الأمنية.

من جهته شكر الأستاذ ماجد الخليدي رئيس منظمة شباب بلا حدود للتنمية إدارة عام شرطة محافظة تعز ممثلة بالعميد منصور عبدالرب الأكحلي مدير عام الشرطة على تعاونها الدائم والمستمر في انجاح الفعاليات والأنشطة المشتركة مؤكدا حرص المنظمة على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لإنجاح كافة الفعاليات منوها إلى أن أننشطة المنظمة مستندة ومحكومة على الأطر القانونية.

ومن جهته تحدث الأخ محمد أمين الوتيري رئيس فريق لمستقبل أفضل أن هذه الدورة تعتبر نشاطا هاما وتمثل إنطلاقة نوعية في تأهيل وتدريب ضباط وكوادر الشرطة منوها إلى أن فريق مستقبل أفضل بالشراكة مع منظمة بلا حدود للتنمية مستعدين لتقديم الدعم اللازم في سبيل الإرتقاء بالعمل الأمني وتطويره لما في ذلك المصلحة العامة.

وفي ختام الدورة تم تكريم المشاركين فيها ومنحهم شهادات مشاركة في الدورة التي استمرت خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٧ اكتوبر ٢٠١٩م.