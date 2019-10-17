قصف مدفعي حوثي على مواقع المشتركة في منطقة الجبلية بالحديدة 

الخميس 17 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تعرضت مناطق متفرقة في مدينة الحديدة في يومنا هذا لخروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، حيث قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة وشنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الجبلية. وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 مواقع القوات المشتركة المتواجدة في الجبلية ، بالتزامن مع قيامها بإستهداف المواقع بالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. وتصاعدت الإنتهاكات والخروقات التي ترتكبها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وتسعى لنسف الجهود الأممية المتضمنة لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة .

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