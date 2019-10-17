- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 17 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
الحديدة - الخليج 365
استشهد ، ثلاثمائة مدني، برصاص مليشيات الحوثي وقذائفها على الأحياء السكنية بمحافظة الحديدة، منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي
وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر، إن خروقات مليشيات الحوثي المتكررة في مدينة الحديدة، منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي، وصلت إلى 11000 خرقاً، وأدت إلى مقتل 300 مدني وإصابة الآلاف بجروح.
ونقلت صحيفة " البيان" عن محافظ الحديدة قوله إن 30 ألف أسرة نزحت من الحديدة، وتضررت آلاف المنازل والمدارس والمساجد، في ظل استمرار الخروقات الحوثية عقب اتفاق ستوكهولم، موضحاً عدم توقف الأعمال العسكرية وإطلاق الصواريخ والمقذوفات العسكرية في عدد من مديريات الحديدة.
وأشار المحافظ أن الحوثيين واصلوا الدفع بتعزيزات مستمرة إلى مدينة الحديدة في انتهاك واضح لما جرى عليه الاتفاق للحد من التصعيد في المدينة.
واعتبر أن الاتفاق لم يحرز أي تقدم، فيما تعقدت الأوضاع في الحديدة، أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقدم المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، الى مجلس الامن، اليوم الخميس، عرضاً بنتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الحكومي ومع ميليشيا الحوثي، في سبيل استكمال تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، والذي لا يزال يراوح مكانه وحبرا على ورق.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 300 مدني وجرح الآلاف بنيران الحوثيين بالحديدة منذ اتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.