استشهاد 300 مدني وجرح الآلاف بنيران الحوثيين بالحديدة منذ اتفاق ستوكهولم

الخميس 17 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

الحديدة - الخليج 365

استشهد ، ثلاثمائة مدني، برصاص مليشيات الحوثي وقذائفها على الأحياء السكنية بمحافظة الحديدة، منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي



وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر، إن خروقات مليشيات الحوثي المتكررة في مدينة الحديدة، منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي، وصلت إلى 11000 خرقاً، وأدت إلى مقتل 300 مدني وإصابة الآلاف بجروح.

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ونقلت صحيفة " البيان" عن محافظ الحديدة قوله إن 30 ألف أسرة نزحت من الحديدة، وتضررت آلاف المنازل والمدارس والمساجد، في ظل استمرار الخروقات الحوثية عقب اتفاق ستوكهولم، موضحاً عدم توقف الأعمال العسكرية وإطلاق الصواريخ والمقذوفات العسكرية في عدد من مديريات الحديدة.

وأشار المحافظ أن الحوثيين واصلوا الدفع بتعزيزات مستمرة إلى مدينة الحديدة في انتهاك واضح لما جرى عليه الاتفاق للحد من التصعيد في المدينة.

واعتبر أن الاتفاق لم يحرز أي تقدم، فيما تعقدت الأوضاع في الحديدة، أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقدم المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، الى مجلس الامن، اليوم الخميس، عرضاً بنتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الحكومي ومع ميليشيا الحوثي، في سبيل استكمال تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، والذي لا يزال يراوح مكانه وحبرا على ورق.