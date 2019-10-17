الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في أطراف حيس جنوب الحديدة 

الخميس 17 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة المختلفة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات قامت بقصف مواقع القوات المشتركة بعدد من قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وقذائف B10 بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع نفسها بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 وبالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة الخفيفة. وتواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي والمستمر لمواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مناطق ومديريات محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مسجلة آلاف الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

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