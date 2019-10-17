"الخليج 365" يرصد دعم الهلال الإماراتي في تعز والحديدة 

الخميس 17 أكتوبر 2019

دعم الهلال الإماراتي

الخليج 365 - علي كامل:

اهتم الهلال الأحمر الإماراتي بالقطاع التربوي في الساحل الغربي.



حيث قدم الدعم الكبير لقطاع التربية والتعليم في مناطق الساحل الغربي وذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية الى الأمام بعد ان عملت مليشيات الحوثي على ايقافها من اجل تجهيل الأجيال حيث سخر الهلال الاحمر الأماراتي الجهود والإمكانيات لدعم التعليم من خلال بناء وترميم عدداً من المدارس وتأثيثها.

حيث افتتح الهلال عدداً من المدارس في الساحل الغربي خلال فترة اقل من شهر ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة العودة إلى المدارس تحت شعار (مدرستي مستقبلي) وافتتحت مدرسة الجلاء بعد اعادة تأهيلها وترميمها في تاريخ 15 سبتمبر 2019م وبعدها واصلت هيئة الهلال الاحمر افتتاح المدارس في الساحل الغربي وقامت بأفتتح مدرسة الشعب للتعليم الأساسي والثانوي ( للبنين والبنات ) في مديرية ذوباب غربي محافظة تعز حيث تتكون من 13 فصلا دراسيا في تاريخ 23 سبتمر 2019م.

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وتواصلاً لحملة ( مدرستي مستقبلي ) إفتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الفجر الجديد للتعليم الأساسي في منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة ، بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة قتيبة بن مسلم في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز كما أن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

كما افتتحت هيئة الهلال الأحمر مدرسة الفاروق الاساسية بمديرية المخا وتعتبر مدرسة الفاوق سادس مدرسة يتم افتتاحها ضمن حملة العودة إلى المدرسةوياتي هذا بعد ترميمها وتأهيلها وتأثيثها وافتتاح المدرسة مكن أكثر من 500 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

كما وضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حلولا مؤقتة لإنقاذ العام الدراسي الجديد في عدد من مناطق التماس بمحافظة الحديدة حيث وزعت الهيئة اليوم عشرات الخيام ونصبتها كفصول دراسية مؤقتة في مناطق مديريات (حيس_ والتحيتا_ والدريهمي) لم تتمكن الهيئة من إعادة ترميم وتأهيل المدارس فيها جراء القصف المتواصل عليها من قبل المليشيات الحوثية.

ونظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر عام 2019م حفل تكريم ل 14 طالبة أوائل الثانوية العامة القسم العلمي في محافظة الحديدة وفي المقدمة الطالبة سحر المنصوب الحاصلة على الترتيب العاشر على مستوى اليمن.