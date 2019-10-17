العوج والفضلي يناقشان إمكانية فتح مكتب للوكالة الأمريكية للتنمية بعدن

الخميس 17 أكتوبر 2019

جانب من اللقاء

الخليج 365 ـ متابعات

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ومعه محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي ، اليوم، في مقر وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن، مدير عام مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الادنى تيموثي بوندس.

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وبحسب وكالة "سبأ" بحث اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، سبل الدعم الأمريكي لمواجهة العجز في ميزانية الدولة.

كما استعرض العوج جهود الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية، خاصة قضية صرف المرتبات وتوحيد سعر الصرف..مشيراً إلى أهمية تنوع الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليشمل الجانب التنموي من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد وزير التخطيط استعداد الحكومة اليمنية تقديم كافة سبل الدعم والتسهيل لفتح مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عدن..مشيرا الى حرص الحكومة على إقامة شراكة حقيقية مع الجانب الأمريكي ممثلا بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في حين قدم محافظ البنك المركزي، شرحا عن البيئة العامة للاقتصاد اليمني ووضح استقلالية عمل البنك المركزي الذي يعمل باستقلالية ضمن القانون ووفق سياسات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا..مؤكدا حرص الحكومة على توحيد المنظومة المصرفية، وأهمية توحيد سعر الصرف للريال اليمني.